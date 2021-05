GP Espanha de F1, Max Verstappen: “Faltou-nos claramente ritmo, tentei tudo o que pude”

Se Max Verstappen saiu de Portugal a queixar-se do asfalto escorregadio, em Espanha, apesar das coisas lhe terem sorrido muito na primeira curva, a estratégia perfeita da Mercedes estragou-lhe a festa, já que, sabendo que esta é uma pista muito complicada para ultrapassar, a Mercedes pensou em algo diferente, que passou pela segunda paragem nas boxes de Hamilton, de modo a que este, mesmo chegando a estar a 22 segundos de Max Verstappen, pudesse ter ritmo para chegar ao holandês e se isso sucedesse teria pneus bem melhores para o poder suplantar. Hamilton fez o seu trabalho e Verstappen foi uma alvo fácil: “De certa forma pude ver o que estava a chegar. Já no final com os pneus macios ele (Hamilton) era mais rápido, e depois quando coloquei os médios ele tinha claramente muito mais ritmo, e facilmente se colocava a menos de um segundo (ndr, podendo com isso abrir o DRS constantemente). Não havia muito que pudéssemos ter feito. Eles foram para outra paragem e depois eu sabia que tinha acabado, porque já estava com dificuldades nos pneus e podia-se ver a cada volta que ele se aproximava cada vez mais. Eu fui apenas um alvo fácil.

Faltou-nos claramente o ritmo. Tentei tudo o que pude.

Não estamos onde queremos estar. Temos de ‘empurrar’ com força e recuperar porque, de momento, estamos um pouco mais lentos que eles”, disse Verstappen.