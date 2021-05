GP Espanha de F1, Lewis Hamilton: “Foi uma estratégia realmente excelente da equipa”

Depois daquele incidente que colocou fora de prova os dois Mercedes em 2016, e que permitiu a primeira vitória da carreira de Max Verstappen, não mais Lewis Hamilton voltou a ser derrotado em Barcelona, conseguindo hoje a sua quinta vitória consecutiva, igualando o seu herói, Ayrton Senna, o outro único piloto a conseguir vencer cinco vezes seguidas na mesma pista, no caso o Mónaco.

Quando a Mercedes levou Hamilton às boxes no final do seu primeiro longo stint, isso pareceu uma má decisão por parte da equipa, mas depois, quando mudaram para uma estratégia de segunda paragem, tiraram um coelho da cartola. Seja como for, isso exigia que Hamilton fosse perfeito, até ao fim, indo buscar 22 segundos a Max Verstappen. Foi o que o inglês fez, passando-o sem espinhas já perto do fim da corrida: “Eu estava apenas a ‘caçar’. Estive tão perto durante tanto tempo e não pensei, ao fazê-lo, que seria capaz de fazer durar os pneus. Mas consegui. Foi um longo caminho para ir buscar os 20 segundos de atraso, mas foi uma boa aposta, uma estratégia realmente excelente da equipa.

Estava prestes a ter uma oportunidade do passar antes de ir às boxes, e por isso hesitei se havia de ficar em pista, mas entrei, fui às boxes, fiz o que a equipa me pediu, naturalmente, porque existe uma grande confiança entre nós. Foi um trabalho notável de todos os membros desta equipa. Que dia”, disse Hamilton.