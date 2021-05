GP Espanha de F1: Hamilton bate Verstappen com estratégia perfeita da Mercedes

Uma estratégia perfeita da Mercedes permitiu a Lewis Hamilton fazer uma segunda paragem nas boxes, colocando pneus macios, que lhe permitiram chegar rapidamente à traseira do Red Bull de Max Verstappen, apesar de ter saído das boxes a 22 segundos do holandês, passando-o perto do fim, vencendo a terceira corrida do ano para a Mercedes. Apesar de liderar quase toda a corrida, a Red Bull foi apanhada de surpresa, com Max Verstappen a perder a corrida perto fim, terminando no segundo lugar.

História da corrida:

Max Verstappen teve uma melhor largada e ultrapassou Lewis Hamilton na primeira curva, com Valtteri Bottas a perder o segundo posto para Charles Leclerc na segunda curva.

Daniel Ricciardo subiu a quinto na primeira volta e Gasly sob investigação por ter largado fora de posição (volta 5). Tsunoda parado na volta 8 e obriga a bandeiras amarelas. SC entra e Tsunoda abandona a corrida.

Gio entrou para trocar pneus, mas um dos pneus estava sem pressão e o italiano ficou parado na box muito tempo.

Dupla paragem na Williams, a correr bem para a equipa. Gasly, penalizado com 5 segundo, era 13º.

Stroll fez um bom recomeço, colocando Alonso sob pressão e pouco depois ultrapassou o espanhol, subindo a 10º e com terreno aberto para poder perseguir Lando Norris.

Pierre Gasly é o primeiro piloto a parar fora do período de SC na volta 19 e colocou pneus médios, juntando-se a Raikkonen, Giovinazzi, Russell e Latifi.

À volta 20, Verstappen liderava com Hamilton a perseguir o neerlandês e Leclerc a manter Bottas fora do pódio.

Sebastian Vettel e Fernando Alonso foram juntos ao pit stop, mas a Alpine foi mais rápida que a Aston Martin e o alemão não conseguiu roubar a posição do espanhol.

Bottas foi o primeiro piloto da Mercedes a parar, numa tentativa de undercut a Leclerc. Caiu para 6º. Hamilton perseguia a poucos metros Verstappen e este entrou no final da volta 24. O neerlandês perdeu muito tempo na paragem, coisa estranha do lado da Red Bull. Regressou à pista no posto 5º, atrás de Ricciardo e Perez. Hamilton não parou nas voltas seguintes e só trocou de pneus na volta 28, saindo atrás de Verstappen a cerca de 6 segundos.

A meia da prova, Hamilton reduziu bastante o terreno para Verstappen, mas não conseguiu entrar no intervalo do DRS. Esta luta ainda durou algumas voltas, com o neerlandês a dar a ideia que estava a poupar alguma borracha dos pneus, para levar o jogo de pneus até ao fim sem parar mais vezes.

Kimi Raikkonen só parou pela primeira vez na volta 38.

Hamilton parou pela segunda vez para colocar pneus médios usados na volta 43, enquanto Bottas assumiu a segunda posição e Verstappen não parava. Hamilton conseguiu fazer consecutivamente voltas mais rápidas que Verstappen e o piloto da Red Bull foi avisado pela equipa que naquele ritmo seria apanhado pelo britânico nas últimas voltas.

Sérgio Perez conseguiu ultrapassar, depois de muitas voltas a tentar, Daniel Ricciardo na volta 47.

Lewis Hamilton conseguia retirar em quase todas as voltas, tempo ao piloto da Red Bull, mas tinha ainda Bottas à sua frente. A questão que se colocava era se o filandês também pararia ou se deixaria passar o colega de equipa.

A resposta à questão levantada, foi respondida com uma comunicação via rádio da equipa a Bottas a informar que Hamilton estava numa estratégia diferente e para não dificultar a vida ao companheiro de equipa.

Hamilton ultrapassou o colega e ficou a 11 segundos de Verstappen, tendo perdido algum tempo a passar Bottas. Já o finlandês parou na volta 53 para colocar pneus macios novos, tendo ficado atrás de Leclerc, que estava numa estratégia de apenas uma paragem.

Valtteri Bottas ultrapassou Charles Leclerc 6 voltas depois de ter parado, subindo ao último lugar do pódio. George Russell estava nesta altura, em 11º lugar, atrás de Fernando Alonso e com Lance Stroll a seguir a luta dos dois que estavam à sua frente.

Afinal Leclerc não terminou a prova sem parar pela segunda vez, tendo parado na volta seguinte a Perez, na volta 58.

A 6 voltas do fim da corrida, Lewis Hamilton passou Verstappen, com o neerlandês a tentar dar alguma luta, mas já sem pneus suficiente em comparação ao piloto da Mercedes. Verstappen parou na ao fim dessa volta, para tentar a volta mais rápida da corrida e um ponto extra.

Mais atrás, Russell perdeu várias posições e era 15º, com Alonso, Stroll, Gasly e Raikkonen na luta pelo 10º posto. No final desta luta, Stroll e Alonso ficaram sob investigação por terem saído de pista e não retornarem no sítio certo.

No final, Max Verstappen garantiu a volta mais rápida, mas a vitória foi para Lewis Hamilton. Terceiro lugar para Valtteri Bottas, que ficou muito longe do duo da frente, com Charles Leclerc a fazer uma grande corrida com o Ferrari, ‘vencendo’ claramente o segundo pelotão, terminando na frente do segundo Red Bull, o de Sérgio Pérez. Daniel Ricciardo foi sexto e o melhor McLaren, na frente de Carlos Sainz (Ferrari). Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) e Pierre Gasly (Alpha Tauri) fecharam o top 10.