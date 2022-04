GP Emilia Romagna: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Se Charles Leclerc tinha liderado de fio a pavio na Austrália, Max Verstappen respondeu no GP de Emilia Romagna. Sem problemas de fiabilidade no RB18 desta vez, o campeão em título foi o mais rápido na qualificação, venceu a corrida sprint, venceu a corrida de domingo e terminou com a volta mais rápida. Não podia ser melhor.

Por sua vez, Charles Leclerc foi ultrapassado logo após o arranque do GP por Sergio Pérez e quando tentava pressionar o mexicano na fase final da corrida para tentar recuperar o segundo posto, cometeu um erro e saiu de pista. Perdeu vários lugares e terminou no sexto posto. Continua líder do campeonato com 27 pontos de vantagem para Verstappen.

Lando Norris beneficiou do despiste de Leclerc e subiu ao pódio, uma situação inesperada para piloto e equipa. Atrás de Norris terminou George Russell, que aproveitou o bom arranque para se colocar numa posição oposta ao seu companheiro de equipa. Lewis Hamilton terminou fora dos dez primeiros, o que realça o desempenho de Russell com o mesmo carro.

Os dois pilotos da Aston Martin terminaram a corrida dentro dos pontos, aproveitando da melhor forma a pista molhada no inicio da prova.

