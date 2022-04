GP Emilia Romagna: Quem foi o Melhor Piloto Do Dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Se Charles Leclerc tinha liderado de fio a pavio na Austrália, Max Verstappen respondeu no GP de Emilia Romagna. Sem problemas de fiabilidade no RB18 desta vez, o campeão em título foi o mais rápido na qualificação, venceu a corrida sprint, venceu a corrida de domingo e terminou com a volta mais rápida. Não podia ser melhor.

Por sua vez, Charles Leclerc foi ultrapassado logo após o arranque do GP por Sergio Pérez e quando tentava pressionar o mexicano na fase final da corrida para tentar recuperar o segundo posto, cometeu um erro e saiu de pista. Perdeu vários lugares e terminou no sexto posto. Continua líder do campeonato com 27 pontos de vantagem para Verstappen.

Lando Norris beneficiou do despiste de Leclerc e subiu ao pódio, uma situação inesperada para piloto e equipa. Atrás de Norris terminou George Russell, que aproveitou o bom arranque para se colocar numa posição oposta ao seu companheiro de equipa. Lewis Hamilton terminou fora dos dez primeiros, o que realça o desempenho de Russell com o mesmo carro.

Os dois pilotos da Aston Martin terminaram a corrida dentro dos pontos, aproveitando da melhor forma a pista molhada no inicio da prova.

Com tantos pilotos que fizeram uma boa corrida, quisemos saber quem consideram os nossos leitores o melhor piloto durante a corrida em Imola.

A votação sorriu a Max Verstappen, que recebeu 39.8% dos votos dos leitores AutoSport, com Lando Norris a ser o segundo mais votado (16.4%) e George Russell a ficar com o terceiro posto (14.1%). Yuki Tsunoda (7.8%) e Sebastian Vettel (5.5%) completaram o top 5 desta semana.

VOX POP

asfalto



Não tivesse o Max dominado todo o final de semana e elegia o Russell porque com o mesmo carro do melhor de todos os tempos e olhando a posição de cada um ou o Hamilton não é tão bom como se diz ou o Russell foi muito bom.

Cágado1



Respondi olhando não só para ‘o dia’, mas para o fim de semana: Yuki Tsunoda.

Quase todos os pilotos tiveram pequenas ou grandes falhas entre os treinos, a corrida de sprint e a corrida (o próprio Verstappen, que teve um fim de semana quase perfeito, falhou no arranque da sprint). O Tsunoda bateu sempre o super cotado Gasly, subiu lugares com lutas na sprint e na corrida, não o vi cometer um falha. Gostei de ver! Acho que outros pilotos tb merecem nota muito alta, mas este foi o que mais gostei.

NOTEAM1



Sem dúvida alguma Max Verstappen.

A RB subiu melhorou, mas depois tem no Max o piloto que garante sempre rendimento máximo seja qual for a circunstância.

Pole em condições muito complicadas. Uma corrida Sprint super competente, muito sagaz na forma como apanhou o Leclerc a poucas voltas do fim, o que se revelou decisivo no domingo ao arrancar do lado mais seco.

A corrida de domingo foi um passeio.

Classe pura do campeão mundial.