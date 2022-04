GP Emilia Romagna: Luta com Hamilton “não foi muito difícil” afirma Pierre Gasly | AutoSport

Alexander Albon, Pierre Gasly e Lewis Hamilton discutiram as suas posições durante várias voltas da corrida do GP de Emilia Romagna, mas ficaram presos no “comboio” do DRS, sem conseguirem ultrapassar. A atenção esteve nas várias tentativas de Hamilton ultrapassar sem sucesso Gasly, mas o piloto francês da AlphaTauri admitiu que a corrida não foi excitante.

“Foi provavelmente a única coisa que aconteceu durante toda a corrida”, disse Gasly após a corrida. “Ele [Hamilton] estava preso atrás de mim, eu estava preso atrás do carro da frete [Albon], e esse carro estava preso noutro. Era um comboio. Por isso não foi uma corrida particularmente excitante e até bastante frustrante. Mesmo com o DRS, não fomos capazes de sequer tentar a ultrapassagem”.

O piloto da Alpha Tauri aguentou as investidas de Hamilton, mas acabou por afirmar que “não foi muito difícil. Infelizmente para ele, fica sempre preso atrás de mim em pistas onde é extremamente difícil ultrapassar”, lembrou Gasly.

Pierre Gasly explicou ainda, que depois da má sessão de qualificação, seria difícil conseguir chegar a posições cimeiras durante a corrida. “Sabemos que quando temos uma má qualificação, cometemos um erro na qualificação, e quando se parte de trás, é extremamente difícil. E penso que pagamos esse preço este fim de semana”, salientou o piloto.