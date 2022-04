GP Emilia Romagna F1: Ferrari lidera antes da qualificação, à chuva | AutoSport

Os dois pilotos da Ferrari terminaram a única sessão de treinos livres antes da qualificação de logo à tarde na liderança da tabela de tempos. Charles Leclerc (Ferrari F1-75) foi o mais rápido, com o tempo 1:29.402s, deixando Carlos Sainz (Ferrari F1-75) a 0.877s de diferença.

Max Verstappen (Red Bull RB18) ficou a 1.465s do piloto monegasco.

Os tempos por volta foram todos estabelecidos com pista molhada e com pneus intermédios ou de chuva. Destaque para a diferença entre a Ferrari e Red Bull com pista molhada. Os dois pilotos da Scuderia estiveram sempre no controlo das operações, mesmo que tivessem tido algumas saídas de pista durante os 60 minutos da sessão, com Leclerc a sentir mais dificuldades neste capítulo que o seu companheiro de equipa. No entanto, a diferença para Verstappen pode ser enganadora, já que se prevê melhores condições meteorológicas para a qualificação e com a pista a melhorar, a situação pode mudar muito rapidamente e beneficiar o neerlandês.

Sergio Pérez mostrou-se rápido, especialmente durante a primeira metade da sessão quando a pista estava mais molhada, mas terminou o treino atrás dos dois Haas, que surpreenderam com um ritmo muito bom com pneus intermédios. O melhor que a Haas tinha feito até aqui nas diversas sessões dos três Grandes Prémios anteriores, Bahrein, Arábia Saudita e Austrália foi um 8º e 9º no segundo treino livre do Bahrein e depois um 7º e 12º na qualificação. Na Arábia Saudita o melhor que conseguiram foi um 8º e 12º no TL2, mas neste 1º treino livre, conseguiram o 4º e 5º tempos, atrás de Leclerc (Ferrari), Sainz (Ferrari) e Verstappen (Red Bull) com Kevin Magnussen, a bater Mick Schumacher, por cerca de meio segundo.

Sebastian Vettel foi o primeiro piloto a experimentar os pneus intermédios e deu-se bem com o composto, mas ainda assim o Aston Martin AMR22 parece estar com menos ritmo do que o Alpine A522. Fernando Alonso, que conduziu o monolugar com um novo fundo, terminou no sétimo posto da tabela de tempos e parece em boas condições de discutir a liderança do “segundo pelotão”, tal como aconteceu na Austrália até ao problema hidráulico na Q3.

Destacar ainda o tempo de Yuki Tsunoda, que bateu o seu companheiro de equipa em piso molhado, e de George Russell. Neste particular entre os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton não conseguiu estabelecer uma volta rápida com pneus intermédios, contanto apenas o melhor tempo alcançado com pneus de chuva. No entanto, Hamilton queixou-se bastante de falta de aderência com intermédios, o que pode ser problemático para o piloto na qualificação.

O treino terminou quando Valtteri Bottas entrou em pião e saiu de pista em Acque Minerali. Ainda meteu a marcha atrás, mas o carro ficou assente a meio entre os asfalto e a gravilha pelo que as rodas não encontravam chão para sair daquela posição sozinho, precisando naturalmente de uma equipa de recolha para o ir buscar. Não houve qualquer contacto com a barreira, mas a equipa vai ter que esperar algum tempo pelo carro, o que lhes vai roubar tempo de preparação para a qualificação.

Resumindo, Ferrari novamente em grande, sejam quais forem as condições, Red Bull longe, leia-se Max Verstappen, a 1.465s, mas tudo o resto foi ‘corrido’ a três segundos ou mais.

Se estes números forem ‘verdadeiros’, o fim de semana vai ser muito aborrecido, tal é a vantagem da Ferrari. Para confirmar na qualificação.

De resto, o melhor Mercedes é 10º, com George Russell a ficar a…4.860s da frente. Lewis Hamilton goi apenas 18º com o seu melhor registo feito com pneus de chuva. Os veteranos Fernando Alonso e Sebastian Vettel usaram a sua experiência para colocar o seu Alpine e Aston Martin em 7º e 8º, os McLaren foram apenas 14º e 15º.

Filme da sessão:

Nenhuma equipa quis arriscar sair para a pista nos primeiros minutos da única sessão de treinos livres antes da qualificação. Valtteri Bottas foi o primeiro piloto a sair para a pista, com quase 4 minutos da sessão ter começado.

Charles Leclerc pouco tempo depois de ter saído para a pista, fez pião na Variante Alta. Também Nicholas Latifi e Alexander Albon saíram de pista, provando a dificuldade que os pilotos enfrentaram na primeira sessão no traçado de Imola.

Depois de 10 minutos do treino, os pilotos começaram a estabelecer voltas rápidas, com trocas de argumentos entre os suspeitos do costume: Max Verstappen e Charles Leclerc.

Charles Leclerc rodou em 1:39.235s, batido logo a seguir por Verstappen com o tempo de 1:37.247s.

Sergio Pérez passou para o segundo lugar e Verstappen melhorou a sua marca, para 1:36.158s aumentando a diferença para o pelotão. Na mesma altura em que Lando Norris teve uma pequena saída de pista e parou na box para a equipa perceber o estado dos pneus de chuva, Carlos Sainz subia ao segundo posto e o seu companheiro de equipa passou a liderar a tabela de tempos, com o registo 1:35.629s.

A Ferrari queria saber se podiam montar pneus intermédios nos seus carros e Sainz informou a equipa que não faltaria muito, depois de 20 minutos de treino e quando se notava a formação de uma linha seca na pista.

Pérez melhorou o seu tempo, para 1:35.476s e subiu à liderança da tabela. A 32 minutos do final da sessão, Sebastian Vettel foi o primeiro piloto a experimentar os pneus intermédios, enquanto os dois pilotos da Williams ainda não tinham estabelecido qualquer tempo por volta. Lance Stroll imitou o seu companheiro de equipa e saiu para a pista também com pneus intermédios. Vettel conseguiu estabelecer o quarto melhor tempo com o composto intermédio da Pirelli.

Já com intermédios, Lando Norris estabeleceu a sua melhor volta (11:35.502s) subindo para a vice liderança da tabela de tempos, ficando a 0.026s do tempo de Pérez. No entanto, Sainz passou a liderar a sessão, com 1:33.716s. O espanhol da Ferrari, mesmo com algumas dificuldades em segurar o monolugar, conseguiu baixar o tempo por volta na segunda tentativa com os pneus intermédios, com o registo de 1:32.606s.

Charles Leclerc não se ficou e a pouco mais de 18 minutos do final da sessão, melhorou o tempo, passando a liderar a tabela, deixando Sainz a 0.094s (1:32.512s). Já Verstappen subiu ao terceiro lugar com troca com Sebastian Vettel, mas a 1.335s do tempo de Leclerc.

Nos últimos 15 minutos da sessão, a pista apresentava melhores condições e os tempos começaram a baixar. Carlos Sainz baixou o tempo do seu colega de equipa, passando a liderar a tabela de tempos com 1:30.803s. Verstappen também melhorou o seu registo, mas continuou no terceiro lugar, ficando a 1:327s, seguido de Kevin Magnussen.

Passado algumas voltas, foi a vez de Leclerc passar novamente para a liderança da sessão, com o registo de 1:29.402s.

Quando faltavam apenas 5 minutos para o treino livre terminar, Lando Norris saiu de pista em Acque Minerali e ficou na gravilha. A direção de prova interrompeu a sessão com bandeiras vermelhas, mas o piloto conseguiu retirar o monolugar. Foi breve esta situação, permitindo às equipas regressarem à pista com cerca de dois minutos e meio.

Até ao final da sessão nenhum piloto melhorou o seu tempo, mas Lewis Hamilton queixou-se de falta de aderência com os pneus intermédios e já depois da bandeira de xadrez, Valtteri Bottas seguiu em frente numa das curvas do traçado de Imola, evitando a batida nas proteções, mas não conseguiu retirar o monolugar daquele local. Teria de esperar pelo resgate dos comissários de pista, significando menos tempo para a equipa trabalhar no carro.