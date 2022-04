GP Emilia Romagna F1, Yuki Tsunoda: “As atualizações que trouxemos funcionaram” | AutoSport

Depois de no ano passado ter tido um fim de semana para esquecer em Imola, Yuki Tsunoda mostrou um excelente andamento na corrida deste ano. O japonês conseguiu defender-se dos ataques de Lewis Hamilton numa primeira fase e nas últimas voltas atacou de forma a conseguir um bom sétimo lugar. Tsunoda estava visivelmente contente com o resultado:

“Estou muito feliz por marcar pontos hoje, especialmente em casa, com muito apoio do pessoal da fábrica e algum também das bancadas. Esperava que fosse complicado ultrapassar nesta pista, mas a performance do carro foi muito boa, especialmente comparado com a Austrália. As atualizações que trouxemos funcionaram bem e se não tivesse essas atualizações hoje, desconfio que não conseguiria fazer o que fiz. Muito obrigado à equipa. Demos um passo este fim de semana, mas não é ainda o ritmo que queremos. Queremos lutar no topo do segundo pelotão consistentemente e para isso temos de melhorar ainda. Mas o mais importante é que demos um passo em frente. “

“Não sei se ele [Hamilton] gosta de mim, pois já tive de me defender dele no passado, como na Turquia, mas eu já aprendi algumas coisas das lutas com ele. Consigo ver como é que ele aborda a entrada nas curvas e ele usou trajetórias diferentes, comparadas com as minhas para tentar ultrapassar na curva seguinte. Há muitas coisas que posso aprender dele, melhorei graças a ele e tenho muito respeito por ele.”