GP Emilia Romagna F1, volta 55: Leclerc erra e perde várias posições | AutoSport

Após a passagem das 40 voltas, Charles Leclerc perdeu algum terreno para Sergio Pérez e chegou aos 3segundos de diferença. Sem muitas lutas na frente da corrida, a disputa entre Pierre Gasly e Lewis Hamilton pela 13ª posição foi animando a corrida. O piloto da AlphaTauri tinha à sua frente Alexander Albon e dentro do alcance do DRS, dificultando a vida de Hamilton, que tentou por diversas vezes ultrapassar, mas sem sucesso.

Yuki Tsunoda, por sua vez, conseguiu ultrapassar Kevin Magnussen pelo oitavo posto da classificação. Passou a ter Sebastian Vettel à frente.

Charles Leclerc foi o primeiro piloto da frente do pelotão a parar pela segunda vez – trocou os pneus médios por macios – perdendo a posição para Lando Norris. A Red Bull respondeu e mandou parar Sergio Pérez. O monegasco ultrapassou Norris na passagem pela reta da meta na volta seguinte, conseguindo encurtar a diferença para o mexicano e estabelecer a volta mais rápida. Pérez passou a ficar dentro do alcance de DRS.

Surpreendentemente, Leclerc perdeu o controlo do Ferrari na perseguição a Pérez e bateu nas proteções do traçado conseguindo recuperar, mas obrigando-o a parar nas boxes para trocar a dianteira do carro. Perdeu várias posições, saindo na 9ª posição.

Entretanto, Tsunoda conseguiu ultrapassar Vettel e passar para o sexto posto.