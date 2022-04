GP Emilia Romagna F1, volta 40: Com pista seca, Verstappen cimenta primeiro lugar | AutoSport

Esteban Ocon foi penalizado com a 5 segundos por um “unsafe release” na sua paragem para troca de pneus.

Com todos os carros com pneus médios, Sergio Pérez começou por ser o piloto mais rápido, mas Max Verstappen bateu o tempo do seu companheiro de equipa e provisoriamente detém a volta mais rápida.

O piloto mexicano, após recuperar a segunda posição após a saída de Charles Leclerc do pitlane, esteve sob pressão depois de ter seguido em frente na Variante Alta.

A luta pela nona posição esteve ao rubro durante algumas voltas, entre Yuki Tsunoda e Lance Stroll, com Esteban Ocon e Alexander Albon a espreitarem a possibilidade de entrar em posições de pontos.

Na volta 32, Daniel Ricciardo foi novamente o primeiro a parar, pela segunda vez, para trocar os pneus médios por pneus duros, possivelmente até ao final da corrida.

Destaque para a boa corrida que os dois Aston Martin estão a fazer, com os dois pilotos dentro dos dez primeiros a meio do GP. Também Alexander Albon está novamente à porta dos pontos e pode a Williams ter alguma carta na manga para o final da prova para tentar pontuar na segunda corrida consecutiva.

Lewis Hamilton, que roda no 14º posto e não consegue sair do “comboio” do DRS, deverá ser dobrado por Max Verstappen dentro de momentos.