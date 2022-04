GP Emilia Romagna F1, volta 20: Max Verstappen lidera após as primeiras paragens | AutoSport

Depois do abandono de Carlos Sainz nos primeiros metros da corrida, também Fernando Alonso teve de desistir com danos no Alpine A522. Estes são os dois únicos abandonos na corrida, numa altura em que a pista começa a secar rapidamente e torna-se mais dificil para os pneus intermédios.

Estando na última posição depois do toque com Carlos Sainz, Daniel Ricciardo foi o primeiro piloto a parar para trocar de pneus para médios. Foi imitado por mais pilotos, mas ainda há a expectativa de mais chuva nos próximos minutos.

A opção de pneus para piso seco parece acertada, porque Ricciardo estabeleceu a volta mais rápida.

Os líderes pararam e Max Verstappen continua a liderar, mas Sergio Pérez teve de se esforçar para conseguir recuperar o segunda posição a Charles Leclerc.

Destaque para as posições ganhas por George Russell na largada, possibilitando-o a rodar neste momentos no quinto posto.