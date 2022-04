GP Emilia Romagna F1, Valtteri Bottas: “Podemos lutar pelo top 5” | AutoSport

O dia de Valtteri Bottas começou com uma mudança de chassis que o tirou do TL2. Poderia pensar-se que isso teria um efeito negativo, mas o finlandês apresentou um bom ritmo de corrida e está otimista para amanhã, apontando para o top 5:

“Tivemos um arranque difícil, com as rodas traseiras a patinar, por isso temos de ver o que se passou para melhorar no arranque de amanhã. Mas depois disso, muito contente com a corrida Sprint. O importante é que a equipa fez um grande trabalho com a mudança de chassis, foi um trabalho tremendo por parte dos rapazes e tudo funcionou na perfeição. Conseguir ter um ritmo forte, com boas ultrapassagens e estava a apanhar os McLaren perto do final. Amanhã deverá ser divertido. Acho que amanhã podemos lutar pelo top 5, temos o ritmo para isso se fizermos tudo certo. Os pneus tiveram uma boa durabilidade no nosso carro, por isso estou esperançoso para amanhã, mas antes disso temos de aprender as lições de hoje. “