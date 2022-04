GP Emilia Romagna F1: Valtteri Bottas parado em pista; nova interrupção da qualificação | AutoSport

Faltam menos de 3 minutos para o final da qualificação e a sessão foi novamente interrompida. Desta vez resulta da paragem de Valtteri Bottas em pista. O carro não apresenta nenhum dano visível e parece que terá sido um problema mecânico no Alfa Romeo C42.

Max Verstappen melhorou o seu tempo e tem a pole position provisória.

🚩 RED FLAG (again!) 🚩



This time it's Bottas who has slithered off track #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/W76s89hbCi