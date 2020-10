GP Emilia Romagna F1: Um novo formato que pode baralhar as contas

O próximo GP terá um formato diferente do habitual e tal pode dar mais dores de cabeça às equipas.

Depois do desafio que foi o carrocel de Portimão, vem agora o contra-relógio de Imola. O GP Emilia Romagna terá um formato diferente com apenas dois dias de competição. A acção em pista começa no sábado com um treino livre de 90 minutos, seguido da qualificação, com a corrida no domingo.

No mundo da F1, os engenheiros têm aversão a deixar o acaso dominar as operações e por isso cada minuto dos treinos livres é usado para receber dados que depois serão colocados nas ferramentas de simulação. Com um fim de semana apenas um treino, as equipas não conseguirão recolher todos os dados que certamente desejariam. Isso jogará a favor do espetáculo, pois apesar da maioria das equipas conhecer a pista, esta já não recebe a F1 desde 2006. Também para a grande maioria dos pilotos, Imola será uma experiência nova (com os carros de F1) e apenas Kimi Raikkonen estava na grelha na última vez que a F1 visitou Imola.

Espera-se assim mais incerteza o que pode abrir a porta a surpresas agradáveis.