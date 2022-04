GP Emilia Romagna F1, Toto Wolff: “Lewis, desculpa por teres de pilotar esse carro” | AutoSport

Foi um fim de semana duro para a Mercedes e especialmente para Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes voltou a ficar atrás do seu colega de equipa, não teve argumentos para conseguir um resultado mais positivo e chegou ao fim fora dos pontos, com uma volta de atraso para o vencedor, Max Verstappen.

No final da corrida, Toto Wolff falou no rádio e pediu desculpa ao Lewis Hamilton:

“Desculpa pelo carro que tiveste de pilotar hoje. Eu sei que é impossível de pilotar. Este resultado não é o que merecíamos”.

Hamilton respondeu, resignado:

“Sem problema Toto. Vamos continuar a trabalhar arduamente”.

“Realmente mau”, Wolff acrescentou depois, à Sky Sports F1. “Ele [Hamilton] foi apertado pelos Alpine, os outros dois carros [Esteban Ocon e Gasly] fizeram o undercut e não há hipótese de ultrapassagem quando se está num comboio DRS. Vimos com George o que o carro pode fazer se estiver no ar livre, mas não somos suficientemente bons para uma equipa Campeã do Mundo. Não somos dignos de um Campeão do Mundo. Só precisamos de arranjar o carro”.