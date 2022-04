GP Emilia Romagna F1: Tira-teimas na McLaren | AutoSport

Depois de terem começado a época com o pé esquerdo, a McLaren não apresentou melhorias no seu desempenho na Arábia Saudita, mas na Austrália conseguiram regressar aos lugares que disputavam em 2021. A grande questão sobre a equipa de Woking é se conseguem manter o desempenho da ronda anterior ou se foi apenas uma questão do monolugar ter beneficiado no traçado de Albert Park.

Lando Norris disse isso mesmo no final da corrida australiana, afirmando mesmo que se voltassem ao Bahrein o resultado seria o mesmo. Há a dúvida se a equipa encontrou alguma forma de retirar mais desempenho do MCL36 para outras pistas.

Na Austrália, os resultados alcançados levou-os ao quarto lugar no campeonato de construtores, mas Imola deverá dar-nos mais provas se a equipa melhorou ou foram resultados “enganadores” e tudo se deveu ao traçado.