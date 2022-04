GP Emilia Romagna F1, Sergio Pérez: “O mais importante hoje foi não cometer erros” | AutoSport

Mais uma excelente prestação de Sergio Pérez. O mexicano está numa forma assinalável e depois dos azares da qualificação, conseguiu recuperar na sprint e hoje na corrida. O segundo lugar é fruto da sua determinação e do seu maior à vontade com a nova máquina. Pérez estava feliz com o resultado e salientou que evitar os erros, foi a chave do sucesso:

“A luta com Charles Leclerc foi muito intensa, desde o meio da corrida até praticamente ao final. Estava tudo sob controlo, mas eles tentaram colocar pressão com a paragem final e aí a luta voltou a aquecer. Com a paragem, tentar aquecer os pneus para as voltas finais foi complicado. O mais importante de hoje foi não cometer erros, pois as condições eram muito difíceis. Conseguir uma dobradinha nestas condições é um grande resultado para a equipa. Temos tido muito azar, por isso este resultado é ótimo e fico feliz por ver todos na minha equipa com um sorriso hoje. Há ainda algumas coisas que temos de melhorar e para eu conseguir a vencer, mas estou igualmente feliz por ver o Max vencer hoje. “