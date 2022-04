GP Emilia Romagna F1, Sebastian Vettel: ” O DRS não devia ter sido ativado mais cedo” | AutoSport

Depois de um arranque de época negro para Sebastian Vettel, com um fim de semana para esquecer em Melbourne, o alemão conseguiu uma grande exibição em Imola. O oitavo lugar foi um excelente resultado para uma equipa que, em condições normais, não consegue lutar pelos pontos. Mas Vettel mostrou a sua satisfação pelos pontos conquistados e pela prestação:

“Penso que fizemos uma boa corrida. Não havia mais nada a tirar do carro e beneficiamos das condições de pista molhada quer na sexta, quer hoje, nas primeiras voltas. Depois disso foi tentar sobreviver. Sabemos que não temos um grande ritmo, por isso tivemos de gerir bem os pneus até ao fim de forma a evitar o graining que outros tiveram. É um oitavo lugar, mas para nós é quase uma vitória e termos os dois carros nos pontos é ainda melhor. Estamos muito contentes com os cinco pontos conquistados hoje. Ontem pudemos ver que não tínhamos ritmo em pista seca, hoje fomos capazes de aguentar carros mais rápidos por mais tempo, tomando a decisão certa de trocar para os pneus slick na altura certa. Fizemos tudo isso sem tomar riscos desnecessários ou estúpidos. Foi pena porque eu gosto destas condições mas fiquei preso atrás do Valtteri e achei que tinha um pouco mais de ritmo nessa altura, mas estou contente com a nossa corrida. “

Um dos motivos de conversa no final desta corrida foi a demora na ativação do DRS, mas Vettel considera que a direção de corrida tomou a decisão certa:

“Claro que não queria o DRS mais cedo, porque não conseguimos ultrapassar ninguém. Mas a direção de corrida fez bem em não ativar o DRS mais cedo. Começa tudo a abanar quando estamos a chegar a Tosa e depois temos as árvores, não vemos bem onde está a trajetória seca. O asfalto aqui é mais abrasivo por isso pode parecer seco à superfície, mas pode estar ainda molhado no interior por isso é fácil, nestas condições, ter acidentes e ativar o DRS mais cedo era um risco desnecessário.”

Quanto à próxima corrida Vettel espera poder manter as boas prestações:

“A minha primeira corrida foi muito má, esta foi muito boa, vamos ver se conseguimos manter esta tendência. Não conseguimos lutar por pontos em ritmo puro, mas não sabemos o que pode acontecer em circuitos citadinos.”