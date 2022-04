GP Emilia Romagna F1, Ross Brawn: “Queremos dar um passo em frente com as corridas Sprint” | AutoSport

Ross Brawn estava contente com o que viu na corrida Sprint de hoje. Na primeira corrida com os novos carros, o responsável desportivo da F1 estava satisfeito com o que viu e não escondeu que pretende explorar ainda mais este formato, não colocando de parte mudanças:

“Estou muito feliz com o que vi na corrida Sprint. No ano passado experimentamos com os carros antigos, este ano tivemos a primeira amostra com os carros novos e podemos ver o potencial que este formato tem, mais ainda numa pista que tem a fama de ser difícil e com poucas ultrapassagens. Tivemos uma boa corrida e os pilotos serão sempre pilotos e nunca vão levantar o pé. Foi um excelente entretenimento. E isto expande um pouco o fim de semana. Tivemos uma sexta feira interessante, tal como hoje e amanhã temos mais um motivo de interesse que é a corrida. Este formato torna o fim de semana muito melhor. Estamos a ir na direção certa e não vou dizer que já acertamos na fórmula. Não estamos onde queremos estar ainda e tivemos uma reunião com as equipa para discutir o próximo passo, porque gostava de ver um passo em frente no próximo ano ao nível do número de eventos por ano e até algumas mudanças no formato. Mas acho que este conceito de tentativa/erro de três corridas tem sido muito útil e tem dado informação que a F1 pode usar para futuras mudanças.”

Também os novos carros dão cada vez mais garantias que as corridas são melhores e mais renhidas, o que deixa Brawn contente com o trabalho desenvolvido e com a mudança de mentalidade:

“Estamos contentes com os novos carros e creio que é apenas o começo. Creio que todos entenderam que é preciso fazer carros de corridas e não carros rápidos. Esta é a diferença. Daqui para a frente as caraterísticas de um bom carro de corrida estarão no topo da lista quando se pensarem em novos carros.”