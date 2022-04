GP Emilia Romagna F1: Relembre a grelha de partida para a Sprint | AutoSport

A primeira de 3 corridas sprint realiza-se no GP de Emilia Romagna. Max Verstappen sai do primeiro posto da grelha para a sprint – já venceu uma corrida em Silverstone em 2021 – e tem a companhia de Charles Leclerc no segundo posto. O neerlandês procura encurtar a distância para o líder Leclerc e deve querer manter o primeiro posto para a grelha da corrida de domingo.

Relembre a grelha de partida da corrida sprint: