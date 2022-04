GP Emilia Romagna F1: Red Bull e Ferrari trocam componentes das caixas de velocidade | AutoSport

A Red Bull teve que abrir a caixa de velocidade do carro de Max Verstappen para trocar alguns componentes. A reparação foi feita de acordo com as regras e por isso não há lugar a penalização, acontecendo o mesmo na Ferrari com o monolugar de Carlos Sainz.

As alterações foram confirmadas numa nota emitida pelo Delegado Técnico da FIA na Fórmula 1, Jo Bauer, pouco antes do início da qualificação para o GP de Emilia Romagna de hoje.