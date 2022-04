GP Emilia Romagna F1: Red Bull à procura da fiabilidade | AutoSport

A Red Bull levou para Imola um novo fundo do seu RB18, a ideia é diminuir o peso do carro, já que, tal como a maioria – a exceção é a Alfa Romeo – estão todos acima do peso mínimo regulamentar, na tentativa de encontrar mais argumentos para contestar o domínio da Ferrari que venceu duas em três corridas, e mais do que isso, dominou por completo a prova de Melbourne.

Num circuito bom para a Red Bull, pode ser um risco esta mudança, já que se o foco é reduzir o peso, num traçado em que os carros para ‘andar’ têm que ser agressivos nos corretores, pode não ser uma boa ideia.

Os números não espelham o que vale o RB18, devido à fiabilidade, e esta é para já a grande ‘pecha’ da equipa. Ambos os Red Bull abandonaram na corrida de abertura da temporada quando estavam nas posições do pódio, e até aqui os seus dois carros viram apenas três vezes a bandeira de xadrez, em seis possíveis, e os três abandonos estão relacionados com o sistema de combustível. O Director da Equipa, Christian Horner diz que foi uma questão diferente que impediu a Verstappen na Austrália em comparação com as falhas do Bahrein, mas de qualquer das formas estão a revelar-se ‘dispendiosas’.

Max Verstappen já está 46 pontos da frente – quase duas vitórias em corridas – atrás de Charles Leclerc na classificação, e isso é uma grande lacuna a colmatar ainda que seja cedo demais para dar o campeonato ao monegasco. E a Red Bull está também apenas em terceiro lugar na classificação dos construtores.

O que a Red Bull precisa é encontrar a fiabilidade o mais rapidamente possível antes que tudo evolua para um problema ainda maior.