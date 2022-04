GP Emilia Romagna F1, Q2: Dois Mercedes eliminados | AutoSport

Na Q2, as equipas informaram os pilotos que deveria chover após a primeira volta rápida e por isso saíram todos para a pista logo que o semáforo passou para verde.

Os pilotos começaram a estabelecer voltas rápidas e Max Verstappen terminou as primeiras tentativas no topo da tabela de tempos, seguido de Carlos Sainz e Lando Norris.

Carlos Sainz estava numa segunda volta rápida em ataque total e perdeu o controlo do Ferrari F1-75 na curva Rivazza 2, batendo nas proteções do traçado italiano. Esta situação levou à suspensão por bandeira vermelha, o que para George Russell, Mick Schumacher, Lewis Hamilton, Guanyu Zhou e Lance Stroll era uma má notícia.

Com chuva prevista, quanto mais tempo a sessão tivesse interrompida aumentava a probabilidade da pista ficar molhada e não permitir que os tempos fossem melhorados. Isso aconteceu de facto, o que levou a que a maioria dos pilotos não saíssem para a pista para os minutos que faltavam. Apenas Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Lando Norris, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Valtteri Bottas saíram com pneus intermédios, possivelmente para experimentarem os pneus para a Q3.

Deste modo, os dois pilotos da Mercedes foram eliminados.