GP Emilia Romagna F1, Q1: Os dois AlphaTauri e Esteba Ocon eliminados | AutoSport

A Q1 ficou marcada pela interrupção devido ao incêndio do travão traseiro do carro de Alexander Albon, mas também pelas dificuldades demonstradas pelos dois pilotos da Mercedes. George Russell e Lewis Hamilton conseguiram passar para a Q2, deixando os dois pilotos da casa, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly de fora a segunda parte da qualificação. Esteban Ocon também sentiu problemas no Alpine A522, tendo sido eliminado.

Charles Leclerc foi o piloto mais rápido da Q1 e destaque para o tempo de Guanyu Zhou e para a passagem dos dois McLaren para a Q2, quando tinham estado menos bem no treino livre da manhã.

Foram eliminados na Q1: Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Esteban Ocon e Alexander Albon, sem tempo registado.