GP Emilia Romagna F1: Problemas no McLaren de Daniel Ricciardo | AutoSport

Daniel Ricciardo ainda não saiu para a pista para o treino livre. A McLaren informou que estão a trabalhar num problema detetado antes do início da sessão. Sem indicar qual o problema, a equipa admite a possibilidade do piloto ainda poder sair esta manhã para a última sessão de treinos livres do GP de Emilia Romagna.

Valtteri Bottas também ainda não foi para a pista, mas não há indicação oficial da Alfa Romeo que algo se passa no C42, mas os mecânicos estão a trabalhar na unidade motriz do carro.