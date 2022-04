GP Emilia Romagna F1: Pódio é objetivo de Sergio Pérez | AutoSport

Sergio Pérez conquistou o seu primeiro pódio da época no GP da Austrália, mas na Arábia Saudita teve uma boa oportunidade de poder vencer a corrida, depois de conquistar a pole position e ter liderado a prova na fase inicial. Terminou em quarto depois de ter parado na box uma volta antes do Safety Car, que beneficiou os dois pilotos da Ferrari e o seu companheiro de equipa, Max Verstappen.

Depois do pódio na última prova, Pérez admitiu querer repetir o feito em Imola.

“Consegui outro fim de semana consistente, depois da pole position e quarto lugar em Jidá. Estou feliz com o meu desempenho até agora. E estar no pódio em Melbourne pela primeira vez nesta temporada foi um passo na direção certa”, disse Pérez, que prometeu “não vou ficar por aí. Preciso e quero subir ao pódio todas as semanas para a equipa e por mim próprio”, concluiu o piloto da Red Bull.