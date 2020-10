GP Emilia Romagna F1: Pierre Gasly presta tributo a Ayrton Senna

Pierre Gasly vai correr no Grande Prémio de Emilia Romagna, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, com um capacete que invoca a memória de todos os adeptos da Fórmula 1. O capacete, amarelo, verde e azul é uma homenagem a Ayrton Senna, piloto que morreu no Grande Prémio de San Marino em 1994 neste circuito.

Tribute to Ayrton this weekend.💛

Remembering one of my idol with this special helmet. Legends are never forgotten. #SennaSempre pic.twitter.com/gaGnDv64Sd