GP Emilia Romagna F1, Pierre Gasly: “Muito difícil de ultrapassar no DRS” | AutoSport

A corrida de Pierre Gasly ficou arruinada bem cedo, com um toque em Zhou Guanyu, que atirou o chinês para fora de prova e motivou um furo no Alpha Tauri. A partir daí foi tentar fazer o melhor possível, sendo que havia pouco tempo para recuperar. Gasly explicou o que aconteceu com Zhou, assim como as dificuldades que sentiu na corrida:

“Estávamos lado a lado na curva 7 e não é o lugar ideal para estar lado a lado. Se tivesse um pouco mais de espaço talvez tivéssemos ambos conseguido passar, mas infelizmente não aconteceu e o choque aconteceu. Arruinou a corrida de ambos. Não é o ideal mas as corridas são assim. Tivemos danos do impacto por isso o carro não estava muito bem, mas foi muito difícil de ultrapassar uma vez que estávamos no DRS. Consegui passar o Alex [Albon] e o [Nicholas] Latifi mas depois disso foi difícil. Temos de encontrar uma forma de recuperar quer pela estratégia, quer usando uma asa traseira diferente. Vamos analisar todas as opções e ver o que é melhor.”