GP Emilia Romagna F1, Nico Rosberg: “Lewis teve culpa no resultado deste fim-de-semana.” | AutoSport

Nico Rosberg, campeão de F1 e agora comentador para a Sky Sports, avaliou o momento de Lewis Hamilton e da Mercedes. Rosberg conhece bem o ambiente da equipa, onde esteve durante sete épocas. O momento é negativo e a equipa procura respostas para a falta de performance do novo carro. Também Lewis Hamilton vive um momento difícil, vendo o seu colega de equipa destacar-se enquanto do seu lado as respostas aos desafios do carro estão a demorar a chegar.

“É definitivamente uma situação muito, muito dura para Lewis”, disse Rosberg. “Ganhou uma corrida em cada ano da sua carreira e parece que este pode ser o ano em que poderá não ganhar. Pode ver-se como a tensão está a aumentar. Vimos como Toto, na minha opinião, estava zangado com Lewis [depois da qualificação], porque talvez Lewis tenha criticado a equipa de forma um pouco dura demais na rádio interna da equipa sobre algo que eles fizeram. A tensão está a subir, e isso é natural, e Lewis começará obviamente a mostrar um pouco dessas emoções. No entanto, com a experiência que tem, penso que acabará por conseguir manter essas emoções sob controlo”.

“Foi difícil ver Lewis naquele estado, ele está realmente em baixo, o que é compreensível. É uma longa temporada, mas eles não estão em lado nenhum com aquele carro; eles nem sequer vão poder lutar por vitórias assim. Por isso, é difícil para Lewis manter a sua motivação elevada. Penso que ele vai conseguir, porque é realmente um lutador e há sempre aquela coisa que ele ainda quer vencer o seu companheiro de equipa. Isso é muito, muito importante para ele. Com George a atuar tão bem, isso poderia ser a maior motivação para o Lewis continuar e continuar a lutar”.

“Russell conseguiu o quarto lugar com um fim-de-semana brilhante, por isso havia mais naquele carro. Realmente, Toto disse a Hamilton

“Não esqueçamos, Lewis odeia acabar atrás do seu companheiro de equipa. Mesmo que esteja no fundo da tabela, ele detesta ficar atrás do seu companheiro de equipa, o que também aconteceu este fim-de-semana e também vai aumentar muito a tensão. Especialmente na sala de engenharia onde Lewis vai estar a forçar cada vez com mais, por isso será interessante ver como se desenrola. Foi muito arriscado substituir [Valtteri]Bottas pelo George, porque ele era um desconhecido”, disse Rosberg. “Mas já podemos dizer agora que foi uma escolha brilhante. George tem sido tão maduro, deu o máximo de pontos possíveis com este carro. Por isso, foi uma grande escolha para a Mercedes.”

“Penso que Toto também aprendeu tanto com a luta que Lewis e eu tivemos, e a gerir-nos, e isso está agora a ajudá-lo a gerir a entrada de George na equipa. É muito difícil, não quer cortar-lhe as asas completamente, mas quer dizer-lhe, ‘não choques com o Lewis’. Portanto, é uma linha muito ténue, mas penso que Toto está a conseguir isso de forma brilhante neste momento”.

No final da corrida Toto Wolff pediu desculpa a Lewis Hamilton pelo carro, mas Rosberg considera isso um jogo mental:

“Aqui, Toto estava a jogar o jogo mental que é muito inteligente”, disse Rosberg. “Assumindo a culpa e tentando realmente apoiar Lewis mentalmente. Levantá-lo e dizer que não foi culpa do Lewis, é culpa é da equipa. É muito inteligente porque não é bem a verdade e não esqueçamos que Russell foi quarto com aquele carro, por isso Lewis teve culpa no resultado deste fim-de-semana.”