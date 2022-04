GP Emilia Romagna F1, Nico Rosberg: “Amanhã teremos uma corrida espetacular | AutoSport

Nico Rosberg não poupou elogios a Max Verstappen e mostrou-se verdadeiramente entusiasmado para a corrida de amanhã. O campeão do mundo alemão considera que vamos ter uma corrida renhida em Imola .

Quanto ao desempenho de Max Verstappen, Rosberg teceu rasgados elogios ao neerlandês admitindo no entanto que a Ferrari tem ainda vantagem.

“Verstappen foi implacável”, disse Rosberg à Sky Sports F1. “Ele é um daqueles tipos que menos se quer ver nos espelhos retrovisores. Ficam cada vez maiores e sabemos que vai atacar, dando 100 por cento. Foi o que ele voltou a fazer, com uma manobra brilhante, o que foi fantástico de se ver. Continuo a pensar que a Ferrari tem o carro mais rápido, embora a Red Bull esteja agora muito mais perto com as suas atualizações. Sabemos que eles baixaram o peso do carro, [baixaram] o centro de gravidade, sabemos que eles trouxeram atualizações aerodinâmicas para o fundo, por isso estão melhor. Mas com o pneu médio e duro, penso que a vantagem ainda vai para a Ferrari. Amanhã vamos ter uma corrida realmente espetacular, e eles vão estar em pé de igualdade. Estou a adorar as corridas de Sprint, para ser honesto. Foi muito divertido assistir, muito boa ação, por isso sou a favor disso”!