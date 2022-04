GP Emilia Romagna F1: Não há avanços na Mercedes | AutoSport

Os pilotos da Mercedes não esperam um passo em frente no fim de semana do GP de Emilia Romagna, continuando os Flechas de Prata com um atraso significativo para Ferrari e Red Bull.

Segundo George Russell, não há “nada substancial” no Mercedes W13 que faça “uma diferença drástica” entre o desempenho das corridas anteriores para Imola, a primeira ronda europeia. A diferença é muito grande e há muito trabalho para fazer no carro, as condições não se alteram de um dia para o outro, algo que já tinha sido referido durante a semana passada pela equipa.

No entanto, Russell afirmou que “condições mutáveis” do fim de semana podem oferecer uma oportunidade para a equipa.

Russell disse que em termos de ritmo puro, a Mercedes continua atrás dos líderes, opinião partilhada com Lewis Hamilton. O britânico diz esperar que “possamos fazer algum progresso neste fim de semana”, mas será “definitivamente difícil”.

Sem atirar ainda a toalha ao chão, Hamilton salientou que ainda há tempo suficiente para corrigir os problemas e voltar a discutir as vitórias em corrida.