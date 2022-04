GP Emilia Romagna F1: Monolugar de Fernando Alonso com novo fundo | AutoSport

A Alpine tinha anunciado que iria montar um novo fundo num dos seus monolugares, sabendo-se agora que será Fernando Alonso quem fará a estreia da atualização no GP de Emilia Romagna.

No entanto, o piloto está preocupado que as condições da pista, que já forçaram o reagendamento dos treinos e qualificação da Fórmula 2 e Fórmula 3, possam limitar a análise correta da nova peça.

“Vou ter um fundo atualizado no meu carro este fim de semana, e esperamos ter mais desempenho”, disse Alonso na conferência de imprensa desta manhã. “Vamos estar o fim-de-semana de alguma forma ‘cegos’ e vamos descobrir no domingo à tarde se foi um bom ou mau passo. Espero que traga mais performance e que possamos tê-lo em Miami em ambos os carros”.

O piloto espanhol da Alpine está confiante na prestação da sua equipa em Imola, mas a corrida sprint com mau tempo é um novo desafio para todos os pilotos. “Vai ser um fim de semana interessante por causa da chuva. Fomos muito rápidos na Austrália, fomos muito competitivos na Arábia Saudita, por isso o carro é muito rápido, mas penso que com este formato de sprint, só temos um treino livre para afinar o carro e tomar algumas decisões e depois entramos na qualificação e em parque fechado e já não podemos tocar no carro”.

A Alpine trouxe ainda uma nova asa traseira para o primeiro GP de 2022 no continente europeu.