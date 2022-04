GP Emilia Romagna F1, Mika Hakkinen: “tempo está a esgotar-se” para a Mercedes | AutoSport

O antigo piloto de Fórmula 1 e campeão do mundo Mika Hakkinen acredita que a Mercedes não tem muito espaço de manobra após mais um desempenho fraco no GP de Emilia Romagna. O tempo para encontrar as soluções para o W13 está a terminar, segundo o finlandês.

“A Mercedes tem claramente problemas bastante complexos com o seu carro”, salientou Hakkinen na sua coluna de opinião no website da Unibet. “Parece incrível, mas os Campeonatos do Mundo já estão fora de alcance. Pela primeira vez em 10 anos, nem a Mercedes conseguiu passar à Q3, o que é difícil de acreditar. Claramente o design do carro não está a funcionar em várias áreas. Ver Lewis Hamilton a ser dobrado por Max Verstappen após 41 voltas mostra o tempo difícil que ele e a equipa estão a passar. Eles compreendem os principais problemas, mas o tempo está a esgotar-se para encontrar soluções”, advertiu Hakkinen.

Sobre a vitória de Max Verstappen e da Red Bull em Imola, o antigo piloto realçou a importância desta conquista depois da vitória contundente de Charles Leclerc na Austrália, prova anterior ao GP de Emilia Romagna,

“Esta foi uma vitória realmente importante para Max. Os dois abandonos no Bahrein e na Austrália prejudicaram realmente o início da sua época, pelo que a vitória no domingo foi vital. Red Bull precisava de mostrar que tinham a velocidade e a fiabilidade necessárias para travar a luta com a Ferrari. A vitória na corrida sprint no sábado preparou-o bem e ele tomou o controlo total do Grande Prémio”, concluiu Hakkinen.