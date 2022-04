GP Emilia Romagna F1: Mercedes sofreu com falta de aderência | AutoSport

Quem assistiu ao primeiro treino livre do GP de Emilia Romagna, ouviu Lewis Hamilton a queixar-se de falta de aderência. Os dois pilotos da equipa de Backley terminaram longe dos melhores tempos e o melhor da dupla da Mercedes foi George Russell a mais de 5 segundos do tempo de Charles Leclerc.

No final da sessão que, ao contrário do que acontece normalmente, antecede a qualificação, Toto Wolff deixou claro as dificuldades que os seus pilotos sentiram, resultaram da falta de aderência e do “velho” problema, o porpoising (efeito oscilatório).

“Nove segundos entre o mais rápido e o último. O que está aqui em causa é a aderência e conseguir temperatura nos pneus. Os Ferrari parecem ter desbloqueado isso e todos os outros estão ainda à procura”, explicou o responsável da Mercedes, acrescentando que: “Pensei que isso iria nivelar o pelotão. O feedback que estamos a receber do Lewis [Hamilton] e do George [Russell] é que têm zero aderência. Estas falhas apontam para os pneus. Penso que quando conseguirmos resolver esse problema, daremos um salto. Haverá bastantes discrepâncias em termos de desempenho. Não é o carro e não é o piloto”, salientou Wolff. Para além de não terem conseguido colocar os pneus na janela correta para obter melhores tempos, Toto Wolff relatou ao canal Sky que o efeito oscilatório no monolugar de Russell foi tão forte que partiu um suporte de apoio na parte inferior.