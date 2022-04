GP Emilia Romagna F1: Mercedes quer responder em duas corridas | AutoSport

A Mercedes continua em busca de soluções para as dificuldades do W13, monolugar para este ano que tem dado dores de cabeça a engenheiros e pilotos. No entanto, a Mercedes sabe que tem pouco tempo para tentar resolver o problema, se quiser continuar a manter as aspirações do título.

O diretor de engenharia Andrew Shovlin comentou esse facto e admitiu que se não forem encontradas soluções nas próximas duas corridas, a Mercedes fica arredada do título.

“Sabemos onde estamos no desempenho neste momento e sabemos para onde precisamos de ir”, disse ele. “No entanto, há algumas questões importantes com o carro que, se conseguirmos corrigir, podemos encontrar muitas dessas lacunas muito rapidamente, mas o tempo está a tornar-se crítico agora. Precisamos avançar nas próximas duas corridas se quisermos manter os líderes dentro de qualquer tipo de alcance este ano”.

“Foi uma grande corrida do George [Russell] com um bom quarto lugar. De outra forma teria sido um fim-de-semana completamente dececionante”, disse ele. “Começou muito bem e geriu muito bem a transição para o seco. Tivemos um problema com os reguladores da asa da frente na paragem nas boxes e ele acabou por conduzir o stint seco com o equilíbrio aerodinâmico para o molhado. Foi um esforço impressionante manter Valtteri [Bottas] atrás, mas a subviragem impediu-o de conseguir encurtar as diferenças para o Lando [Norris], pelo que teve de se contentar com o quarto”.

“Lewis teve um fim-de-semana duro do princípio ao fim, sem culpa própria”, acrescentou Shovlin. “A partida foi OK e ele tinha subido para 11º depois do incidente entre Daniel [Ricciardo] e Carlos [Sainz] , mas fomos prejudicados na mudança de pneus por um par de carros, perdemos um pouco de tempo com uma paragem lenta e depois para Esteban [Ocon], que foi libertado no caminho de Lewis quando saíram das boxes. As 44 voltas seguintes foram muito frustrantes, pois estava preso num comboio DRS e era impossível passar”.