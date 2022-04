GP Emilia Romagna F1: Max Verstappen vence Sprint na penúltima volta | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull RB18) venceu a primeira corrida sprint de 2022, depois de recuperar a liderança do pelotão na penúltima volta, deixando Charles Leclerc (Ferrari F1-75) no segundo lugar. No arranque Leclerc foi mais rápido e chegou à travagem para Tamburello no primeiro lugar, passando a liderar toda a corrida até à penúltima volta. Os dois pilotos estiveram inalcançáveis e vão dividir novamente a primeira linha da grelha da partida. O piloto da Ferrari esteve sempre no primeiro posto, mas nas voltas finais Verstappen ameaçou a ultrapassagem e assumiu o primeiro posto depois de duas voltas “colado” à traseira do Ferrari.

Sergio Pérez (Red Bull RB18) foi feliz na corrida sprint, conseguindo recuperar do sétimo posto para terminar no terceiro lugar no final das 21 voltas e pode entrar amanhã na discussão pela vitória do GP de Emilia Romagna. Carlos Sainz (Ferrari F1-75) foi outro piloto em evidência, tendo recuperado 6 posições desde a grelha de partida para terminar no quarto lugar, ultrapassando na fase final da Sprint Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes). Daniel Ricciardo (McLaren MCL36/Mercedes) manteve o sexto posto terminou à frente de Valtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari) e Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari). Foram estes os oito primeiros classificados que recebem pontos na Sprint.

A chuva ameaçou a primeira corrida sprint do ano, depois da última sessão de treinos livres do fim de semana ter ocorrido em piso seco, com 40% da probabilidade de chover durante os 100km de corrida. Ainda na saída da box para o seu lugar na grelha de partida, Lando Norris avisou a equipa que tinha algumas gotas na viseira do capacete, mas até ao final da prova o piso esteve sempre seco e em condições para pneus slicks.

