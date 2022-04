GP Emilia Romagna F1, Max Verstappen: “O arranque foi muito mau” | AutoSport

Max Verstappen venceu a corrida Sprint, depois de um mau arranque que lhe custou uma posição. Parecia que Charles Leclerc tinha a questão resolvida, dada a distância para Verstappen a meio da prova, mas no final o piloto da Red Bull conseguiu recuperar terreno e passar o piloto da Ferrari. Verstappen estava feliz no final, mas ainda intrigado com o que tinha acontecido no arranque:

“O arranque foi muito mau. Não sei exatamente o que aconteceu ou porque foi tão mau. As rodas patinaram muito. Mas depois disso tivemos de manter a calma e no início parecia que o Charles tinha mais ritmo, mas depois conseguimo-nos aproximar e fazer a manobra na curva 2. Amanhã poderá ser diferente, mas hoje, começar com este composto (pneus macios) foi bom. Muito contente por ter tido uma corrida Sprint limpa. Sei que amanhã é um dia diferente, com outros compostos a entrar em jogo, mas hoje tivemos um dia bom. “