GP Emilia Romagna F1, Max Verstappen: “é um bom começo para o fim de semana…” | AutoSport

Max Verstappen assegurou a sua primeira pole position do ano em Imola e vai sair para a corrida de qualificação na frente, depois de cinco bandeiras vermelhas na qualificação:

“estava muito escorregadia a pista, seco, molhado, foi anárquico, uma longa qualificação, mas como é lógico estou muito contente por ser o primeiro, esta é uma pista fantástica e também muito punitiva quando cometemos um erro, é o que eu gosto ser muito complicada e difícil, estou contente com a pole position, claro que amanhã e domingo será diferente devido às condições meteorológicas, que vão melhorar, mas é um bom começo para o fim de semana. As duas primeiras corridas não correram de acordo com o nosso plano, mas vamos tentar ter um bom fim de semana aqui”, disse Verstappen.