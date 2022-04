GP Emilia Romagna F1: Max Verstappen conquista primeira pole position do ano | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull RB18) conquistou a pole position para a corrida sprint de amanhã, depois de uma sessão de qualificação marcada pelas várias interrupções, com várias bandeiras vermelhas. Verstappen estabeleceu a sua volta mais rápida em 1:27.999s, batendo Charles Leclerc (Ferrari F1-75) por 0,779s.

Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes), que causou a derradeira interrupção da qualificação com menos de 1 minuto para o final da sessão, conseguiu o terceiro melhor tempo e vai partir da segunda linha de grelha para a corrida sprint, tendo a seu lado Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari).

Destaques:

A dificuldade da Mercedes, ainda na Q1, foi visível a “olho nu” – basta ver que Lewis Hamilton precisou de um jogo novo de pneus para conseguir melhorar o seu tempo e passar à Q2 – e não foi apenas o facto da Q2 ter sido interrompida pelo acidente de Carlos Sainz e ter começado a chover novamente, a razão da eliminação dos dois Mercedes. Até podiam ter passado para a Q3, mas nada iria apagar da memória a sua falta de ritmo.

A última vez que os pilotos da Mercedes não conseguiram entrar no Q3 foi no GP do Japão 2012. Amanhã, George Russell e Lewis Hamilton começarão do 11º e 13º lugares a corrida Sprint, tendo uma nova oportunidade para recuperar algumas posições.

O ritmo de Max Verstappen na sessão de qualificação, tanto com pneus intermédios como com piso seco, foi melhor do que Charles Leclerc, o que deixa antever uma boa corrida sprint para amanhã. Os dois estão no topo da sua forma e os seus companheiros de equipa deixaram a desejar.

Carlos Sainz foi rápido, mas errou na saída de pista na Q2 e deitou a perder mais uma possível luta pela pole position. Na Austrália o azar perseguiu-o, mas em Imola foi um erro próprio que o deixou de fora de melhores posições na grelha.

Sergio Pérez esteve quase ausente. Sem se fazer notar, terminou atrás dos dois McLaren, de Kevin Magnussen e Fernando Alonso, a 1.8s do tempo do seu companheiro de equipa. Imola não parece querer nada com o mexicano.

Mick Schumacher acompanhou o seu companheiro de equipa na Q1, mas foi eliminado na Q2, talvez apanhado pela interrupção da sessão após o acidente de Carlos Sainz e não ter tido condições para melhorar o seu tempo. Ficamos com a ideia que Schumacher parece ter mais para dar que o 12º tempo, como fez Magnussen na Q3. Veremos como se porta na Sprint e o como será o ritmo em corrida no domingo.

Kevin Magnussen voltou a estar ao melhor nível. Repete as posições alcançadas nas qualificações para o GP da Austrália e GP da Alemanha de 2014, ainda aos comandos do monolugar da McLaren. É verdade que com pneus slicks alcançou apenas o sétimo melhor tempo e por isso, na corrida pode ter outras dificuldades, mas fica o registo da conquista na Q3.

A eliminação dos dois pilotos da AlphaTauri na Q1 foi surpreendente. Não é que no treino livre tivessem terminado nos lugares cimeiros da tabela de tempos, mas tendo em conta a performance na época, a eliminação surpreendeu.

Destaque positivo para o desempenho da McLaren na qualificação. Daniel Ricciardo e Lando Norris surgiram frequentemente nos primeiros lugares da tabela de tempos, com alguma vantagem para o jovem piloto britânico. Parece que podem disputar o terceiro lugar entre equipas, atrás da Ferrari e Red Bull, com a Haas e Alpine, ou Kevin Magnussen e Fernando Alonso, se preferirem.

Foi pena Lando Norris ter terminado a qualificação com o carro preso na gravilha. O piloto experimentou algumas saídas de pista, ainda no treino livre, e terá de ter mais atenção a isso na corrida.

Uma última referência para Fernando Alonso e Sebastian Vettel. O espanhol da Alpine está muito rápido, mas ainda não está em posição de liderar o segundo pelotão, pelo menos em qualificação, mas pode fazer uma boa sprint e subir algumas posições na grelha para a corrida de domingo. Um dos pontos fortes de Alonso são os arranques e pode beneficiar disso na sprint.

Sebastian Vettel deixou para trás tudo o que se passou na Austrália e esteve em bom plano na sessão de qualificação. Não é garantia de pontos conquistados, mas começar a corrida sprint da nona posição é um bom começo.

Filme da sessão

Q1: AlphaTauri eliminados; dificuldades para a Mercedes

A direção de corrida anunciou que a sessão de qualificação seria realizada em “condições de baixa aderência” e “pista molhada”, para além do DRS não estar disponível. Sem chover no início da sessão, esperava-se que os pilotos pudessem fazer a Q1 já com pneus slicks.

Enquanto George Russell e Lewis Hamilton saíram com pneus intermédios, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou estavam em pista com pneus macios. A Mercedes percebeu o erro cometido, assim como a Haas ainda sem nenhum tempo registado, e após as primeiras voltas rápidas parou os dois pilotos para trocar os pneus intermédios por pneus macios.

A sessão foi interrompida pouco depois, devido ao incêndio e rebentamento do travão direito traseiro do Williams FW44 de Alexander Albon. A pista ficou com algumas peças espalhadas e a direção de corrida interrompeu a sessão para permitir a sua limpeza. O piloto da Williams ficou de fora do resto da sessão.

A sessão recomeçou com cerca de 10 minutos para o fim da Q1, com Lance Stroll a liderar a tabela de tempos até essa altura, mas apenas 10 pilotos tinham estabelecido tempo por volta.

Os dois pilotos da Aston Martin estavam com um bom ritmo nesta altura, mas depois de Lando Norris ter passado provisoriamente pela liderança da tabela de tempos, Charles Leclerc e Carlos Sainz passaram a comandar a sessão, com vantagem para o espanhol que estabeleceu a volta em 1:20.319. No extremo oposto estavam os dois pilotos da Williams.

Na mesma altura em que Lewis Hamilton conseguiu sair dos últimos lugares, a menos de 5 minutos do final da Q1, Lando Norris voltou novamente a para o topo da tabela de tempos, logo batido pelos dois Ferrari, desta vez com Leclerc na frente de Sainz, com o registo 1:19.545s.

Nos minutos finais, Lewis Hamilton teve de parar para trocar de pneus para um conjunto novo de pneus, mas os dois pilotos da Mercedes sentiram algumas dificuldades para passaram para a Q2. Conseguiram-no e colocaram em zona de eliminação Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Para surpresa de todos, os dois AlphaTauri não passaram, assim como Esteban Ocon.

No topo da tabela de tempos, Leclerc bateu os tempos de Max Verstappen e do seu companheiro de equipa para terminar a Q1 na liderança.

Q2: Mercedes eliminados

Na Q2, as equipas informaram os pilotos que deveria chover após a primeira volta rápida e por isso saíram todos para a pista logo que o semáforo passou para verde.

Os pilotos começaram a estabelecer voltas rápidas e Max Verstappen terminou as primeiras tentativas no topo da tabela de tempos, seguido de Carlos Sainz e Lando Norris.

Carlos Sainz estava numa segunda volta rápida em ataque total e perdeu o controlo do Ferrari F1-75 na curva Rivazza 2, batendo nas proteções do traçado italiano. Esta situação levou à suspensão por bandeira vermelha, o que para George Russell, Mick Schumacher, Lewis Hamilton, Guanyu Zhou e Lance Stroll era uma má notícia.

Com chuva prevista, quanto mais tempo a sessão tivesse interrompida aumentava a probabilidade da pista ficar molhada e não permitir que os tempos fossem melhorados. Isso aconteceu de facto, o que levou a que a maioria dos pilotos não saíssem para a pista para os minutos que faltavam. Apenas Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Lando Norris, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Valtteri Bottas saíram com pneus intermédios, possivelmente para experimentarem os pneus para a Q3.

Deste modo, os dois pilotos da Mercedes foram eliminados.

Q3: Mais interrupções e primeira pole position de Max Verstappen

A Q3 foi interrompida com bandeiras vermelhas ainda nos instantes iniciais, depois de Kevin Magnussen ter perdido o controlo em Acque Minerali. O piloto dinamarquês da Haas conseguiu evitar bater na barreira de proteção e sair do local pelos próprios meios.

Depois do recomeço da sessão, os dois pilotos da McLaren lideram momentaneamente a tabela de tempos, até que foram ultrapassados por Charles Leclerc e Max Verstappen, com vantagem para o monegasco da Ferrari.

Enquanto Leclerc e Verstappen lutavam pela pole provisória, Norris melhorava o seu tempo e ficava à frente de Kevin Magnussen, no terceiro lugar. A menos de 3 minutos para o final da sessão, Valtteri Bottas parou o Alfa Romeo C42 em pista, quando Verstappen estava a melhorar o seu tempo. O neerlandês levantou o pé e desacelerou, mas conseguiu terminar a volta com melhor tempo e passou para o primeiro lugar da tabela de tempos.

A sessão foi interrompida mais uma vez e Max Verstappen tinha a pole position provisória nesse momento. Os carros ainda regressariam à pista para os últimos minutos… ou assim pensavam.

De facto, os oito pilotos restantes voltaram à pista, mas quando se preparavam para terminar as voltas rápidas, assim como a sessão entrava no último minuto, Lando Norris voltou a ter uma saída de pista e ficou preso na gravilha, o que levou a bandeiras amarelas naquele setor e pouco depois, a nova interrupção. Como já só faltavam 38 segundo para o final da sessão de qualificação, a direção de corrida decidiu não recomeçar e dar por terminada.

Assim, mesmo com a saída de pista, Lando Norris manteve o terceiro tempo mais rápido, atrás de Max Verstappen e Charles Leclerc. Kevin Magnussen terminou com o quarto melhor tempo, seguido de Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel e Carlos Sainz, que não registou nenhum tempo na Q3.