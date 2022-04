GP Emilia Romagna F1, Max Verstappen: “1-2 é muito merecido” | AutoSport

Max Verstappen venceu depois de ter liderado todas as voltas da corrida do GP de Emilia Romagna, para além de estabelecer a volta mais rápida, somando mais um ponto. Ontem venceu a corrida sprint e na sexta-feira conquistou a pole position. Pontuação máxima para o piloto neerlandês e as duas primeiras posições da classificação da corrida para a Red Bull. Não poderia ter sido melhor e Verstappen salientou que é merecido o que a equipa conseguiu em Imola.

“É fantástico conquistar um resultado assim. Ontem e no dia anterior estávamos confiantes e parecia que iria ser um fim de semana forte, mas hoje, com o clima, não sabíamos o que iria acontecer. Como equipa trabalhamos bem e este 1-2 é muito merecido”, explicou o piloto após a corrida.

A partida da corrida deu-se com pneus intermédios e a pista molhada, mas as condições foram melhorando. Ainda assim, Verstappen evidenciou a dificuldade que foi gerir toda a corrida. “A largada foi, obviamente, muito importante, mas durante a corrida também. Avaliar as condições meteorológicas, saber quando parar e trocar de pneus. Sair com os pneus de piso seco e não cometer erros. Na liderança temos sempre que definir o andamento e é sempre mais difícil nas voltas de saída, mas gerimos bem”, concluiu.