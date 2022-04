GP Emilia Romagna F1, Mattia Binotto: “Precisamos manter a cabeça erguida” | AutoSport

O resultado da Ferrari no GP de Emilia Romagna foi uma desilusão. Um azar retirou de novo Carlos Sainz da corrida, quando poderia entrar na discussão do pódio, e um erro na fase final da corrida de Charles Leclerc, impossibilitou o monegasco de, pelo menos, subir ao pódio no terceiro lugar.

Como é natural, o resultado final da equipa italiana não agradou ao seu responsável, mas Mattia Binotto salientou a importância de manter o ânimo e relembrou que a equipa não perdeu competitividade, foram apenas situações normais de corrida.

“Obviamente, não estamos felizes com os resultados de hoje”, disse Binotto à Sky. “Precisamos manter a cabeça erguida. Faz parte das corridas; algumas corridas podem correr mal e foi o que aconteceu hoje, mas penso que ainda temos um pacote competitivo, precisamos manter o sorriso e olhar para a frente, para as próximas corridas”.

Binotto esclareceu a segunda paragem de Charles Leclerc para trocar os pneus médios por um jogo de macios, um composto que não foi do agrado do piloto, que informou isso mesmo via rádio à equipa.

“Fizemo-lo simplesmente porque pensámos que era a melhor opção para nós, para tentar ter alguma oportunidade. Sabíamos que talvez a Red Bull tivesse reagido, por isso estaríamos de novo na luta com pneus novos. Penso que Charles estava a atacar Pérez na altura, por isso penso que foi a escolha certa para criar essa situação, mas cometeu um pequeno erro. Mais uma vez, é algo que pode sempre acontecer e não devemos ficar desapontados”, concluiu.