GP Emilia Romagna F1, Lewis Hamilton: “Não estamos a lutar pelo campeonato” | AutoSport

A Mercedes continua com graves problemas no GP de Emilia Romagna, apesar de terem conseguido tempos interessantes na derradeira sessão de treinos livres do fim de semana. Terminaram fora das dez primeiras posições e Lewis Hamilton perdeu inclusivamente, uma posição para a corrida de amanhã.

“Foi o melhor que conseguimos. Este ano não construímos um bom carro”, começou por dizer Lewis Hamilton após a corrida sprint, salientando as dificuldades sentidas em Imola.

Sobre a partida, Hamilton afirmou que teve “um arranque decente, mas fiquei encurralado na primeira curva. O George [Russell] não saiu bem da curva 2 e tive de levantar o pé, fui atacado logo a seguir”, explicou o piloto à SportTV.

Em entrevista ao canal britânico, o piloto da Mercedes admitiu que estão fora da luta pelo título mundial. “A equipa tem passado por muitos, muitos anos maus. Muitas das pessoas, a maioria das pessoas com quem estou a trabalhar, estão com esta equipa há 20 anos. Não foi o maior dos anos em 2013, mas tivemos grandes anos desde então. Mantemo-nos unidos, tentamos motivar toda a gente e esta é a situação com que somos confrontados. Todos estão a trabalhar o máximo que podem. Obviamente, não estamos a lutar pelo campeonato, mas estamos a lutar para compreender o carro e melhorar e progredir ao longo do ano”, concluiu Hamilton