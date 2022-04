GP Emilia Romagna F1, Lewis Hamilton: “há coisas que devíamos ter feito e que não fizemos” | AutoSport

A Mercedes foi uma das desilusões da sessão de qualificação do GP de Emilia Romagna. Ainda na Q1 os dois pilotos mostraram ter dificuldade em manterem-se acima da zona de eliminação, sendo quase natural que não tivessem passado para a Q3, tal a diferença para os adversários.

Entre os dois pilotos da equipa, Lewis Hamilton voltou a ser batido por George Russell e como é óbvio, não estava contente no final da sessão.

“Não foi uma grande sessão, naturalmente é dececionante”, comentou Hamilton. “Viemos com otimismo por saber que todos estão a trabalhar arduamente na fábrica, mas as coisas simplesmente não funcionam. Foi uma desilusão. Penso que hoje tivemos um desempenho abaixo do esperado. Há coisas que devíamos ter feito e que não fizemos”.

A corrida sprint é uma oportunidade para Hamilton conseguir recuperar algumas posições, mas também o será para os pilotos que o rodeiam no 13º lugar da grelha. “Vamos trabalhar o máximo que pudermos para subir na classificação na corrida de sprint. Vai ser uma corrida difícil, mas esperemos que amanhã seja melhor em termos de clima”.