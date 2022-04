GP Emilia Romagna F1, Lewis Hamilton: “Estou 100% comprometido com a Mercedes” | AutoSport

A situação na Mercedes começa a gerar cada vez mais pressão interna e alguns comentários externos começam também a surgir e a incomodar. Um desses comentários foi de Mika Hakkinen que colocou em causa o compromisso de Lewis Hamilton com a equipa, insinuando que o britânico poderia estar já à procura de um lugar noutra equipa.

Lewis Hamilton não escondeu o seu desagrado pelos comentários de Hakkinen e respondeu de forma clara:

“Sim, vi alguns comentários de certos indivíduos que me lembro de ter crescido a respeitar quando era mais novo. Mas, em última análise, os seus comentários são um monte de disparates, tudo com o objectivo de se tornarem manchetes para se tornarem relevantes. Eu estou com a Mercedes desde os meus 13 anos. Tivemos momentos incríveis juntos, passamos juntos por altos e os baixos. Estou 100% comprometido com esta equipa, não há mais nenhum lugar onde eu queira estar. Só porque estamos num período difícil, não está no meu ADN desistir. Ainda somos campeões mundiais, podemos resolver isto, só vai demorar mais tempo. Este vai ser um ano doloroso que vamos enfrentar juntos e com a crença de que podemos melhorar em algum momento durante o ano ou, na pior das hipóteses, no próximo ano. É difícil, mas não sou o único da equipa, estamos todos a sentir a dor”, disse Hamilton. “Estamos todos juntos nisto. Ganhamos e perdemos como uma equipa. Estamos a fazer o melhor que podemos com o que temos”.

“Por fim, no início do ano, estivemos em Barcelona, foi-me colocada uma questão, o que acontece se errarmos? E eu disse “bem, nós não erramos, somos campeões mundiais. Mas o facto é que com todas as possibilidades que existem por aí, podemos ter de facto errado. O que continuamos a fazer é continuar a trabalhar. Se uma pessoa está em baixo, dependemos dos nossos companheiros de equipa para nos levantarmos uns aos outros. Não estamos nem perto de onde queremos estar, mas vamos continuar a lutar, continuar a trabalhar o máximo que pudermos. E esperamos eventualmente ver luz ao fundo do túnel”.