GP Emilia Romagna F1: Lewis Hamilton e Toto Wolff em ‘bate-boca’ aceso | AutoSport

Toto Wolff e Lewis Hamilton foram vistos a ter uma conversa ‘acesa’. O inglês recusou-se a revelar o que disse ao seu ‘chefe’, o que não deve ter sido simpático depois de mais um dia complicado para a Mercedes. George Russell e Lewis Hamilton qualificaram-se em 11º e 13º, para a corrida de sprint de hoje, sábado, sendo esta a primeira vez desde o Grande Prémio do Japão de 2012 que nenhum dos Mercedes conseguiu chegar à Q3.

No fim da Q2, Hamilton terá dito a Wolff: “Até onde estamos fora, meu? Isto é uma loucura”.

Nico Rosberg revelou pouco depois que Toto Wolff estava ‘chateado’ e ‘zangado’ com Lewis Hamilton. É verdade que Wolff foi visto a gesticular muito com Hamilton, mas nada transpareceu publicamente, pelo menos até aqui.