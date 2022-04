GP Emilia Romagna F1, Lewis Hamilton: ” As minhas desculpas a todos, não fui capaz de fazer o mesmo” | AutoSport

Lewis Hamilton não falou muito no final da corrida. Depois de ter estado “preso” durante meia corrida, atrás de Pierre Gasly, sem conseguir passar o Alpha Tauri, Hamilton terminou a corrida em 13º, muito longe de George Russell e ainda mais longe do que pretende. No final, as suas palavras foram curtas, mas explicaram o que o piloto sentiu no carro hoje:

“As sensações no carro hoje foram as piores que senti durante o ano todo, no entanto foi similar a outras corridas. Ver o Max Verstappen a dar uma volta de avanço mostra bem o quão erradas estão as coisas neste momento.”

“Tem sido difícil, mas não sei realmente o que dizer”, comentou Hamilton, citado pelo RaceFans. “Não é definitivamente fácil e todos nós o sentimos. Pelo menos o George [Russell] conseguiu hoje alguns pontos para a equipa. As minhas desculpas a todos, não fui capaz de fazer o mesmo”.

“Tive definitivamente momentos mais baixos, por isso não é o mais baixo, com certeza”, disse ele sobre este momento. “Penso que a equipa está a sentir esta dor, como eu disse, toda a gente está a sentir e todos estão a tentar o seu melhor. Não há ninguém que esteja a desistir e todos estão apenas a tentar avançar o mais rápido que podem”.