GP Emilia Romagna F1, Laurent Rossi: “Temos de garantir que isto não volta a acontecer” | AutoSport

A Alpine terminou a série de corridas consecutivas a pontuar este ano, após o frustrante GP de Emilia Romagna. Esteban Ocon terminou em décimo quarto lugar, enquanto Fernando Alonso abandonou após danos no flanco direito do A522 resultantes de uma colisão na primeira volta.

Na primeira corrida com pista molhada da época, ambos os pilotos da equipa francesa conseguiram ganhar posições durante a primeira voltas, mas Alonso foi forçado a abandonar algumas voltas mais tarde e Esteban Ocon passou a maior parte da corrida no décimo primeiro lugar até que foi penalizado em cinco segundos. Acabou por ficar na décima quarta posição.

Para Laurent Rossi, CEO da Alpine, o fim de semana foi uma desilusão, que não pode voltar a acontecer.

“De forma simples e clara, este fim de semana foi uma desilusão para a equipa e é a primeira corrida da época em que acabamos sem marcar pontos. Temos de garantir que isto não volta a acontecer este ano, uma vez que temos muito mais potencial”, afirmou o responsável da equipa após a corrida.

Para Rossi, há áreas a melhorar e o resultado de Imola deve servir como motivação para o resto da época. “Como equipa, há muitas áreas que temos de melhorar e temos de não voltar a cometer os mesmos erros se quisermos atingir os nossos ambiciosos objetivos. Embora nos sintamos frustrados com o resultado, contaremos com isso como motivação adicional para não voltar a ter este sentimento durante o ano”, concluiu Rossi.