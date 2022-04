GP Emilia Romagna F1, Lando Norris: “Tivemos uma corrida fantástica” | AutoSport

A McLaren volta a dar que falar. Depois de um bom fim de semana em Melbourne, um pódio em Imola. Um resultado inesperado, face ao que a McLaren vinha a produzir nas primeiras corridas, mas o talento de Lando Norris e o trabalho da equipa permitiram mais um fim de semana memorável em Imola. Norris enalteceu o trabalho da equipa e mostrou-se feliz por novamente se ter destacado em condições muito complicadas:

“É uma surpresa estar aqui no pódio. Tivemos uma corrida fantástica e um fim de semana fantástico. Conseguir este resultado é espantoso, estou feliz e a equipa merecia. Olhando para onde estávamos na corrida 1 e agora estar no pódio, acho que todos merecem este resultado. Esta recuperação deve-se ao trabalho árduo da equipa, quer do pessoal na fábrica, quer do pessoal aqui na pista. Conseguimos aproveitar e capitalizar as condições difíceis da pista, eu também gosto destas condições e consigo sempre boas prestações, um pouco como aconteceu no ano passado. Este resultado é uma mistura de muito trabalho e aproveitar as circunstâncias.”