GP Emilia Romagna F1, Kevin Magnussen: “macios eram os pneus certos para corrida” | AutoSport

Kevin Magnussen qualificou-se para a corrida sprint no quarto lugar, o melhor registo da Haas em qualificação em qualquer formato de GP, mas no final das 21 voltas o dinamarquês perdeu quatro posições para a grelha da corrida de amanhã.

A opção da equipa em montar pneus médios nos seus dois carros, quando a maioria dos pilotos arrancaram com pneus macios, teve bastante influência no resultado final, como salientou o piloto.

“Fiquei muito surpreendido por ver toda a gente com pneus macios”, explicou Magnussen ao Autosport britânico. “Tentámos os macios no treino livre e pensámos que se iria degradar demasiado, por isso, quando todos os outros estavam com esses pneus no início, fiquei um pouco nervoso. Obviamente, ultrapassaram-me no início da corrida, na primeira parte da corrida, porque eram mais rápidos, e depois, no final, a coisa ficou mais ou menos equilibrada, mas em geral, o pneu macio era o pneu certo para a corrida e aprendemos isso”.

Mesmo com a perda de posições por parte do dinamarquês, os dois pilotos da Haas vão arrancar amanhã dentro dos 10 primeiros – Mick Schumacher terminou no 10º lugar – e Magnussen somou mais 1 ponto para o campeonato de pilotos. “Somamos um ponto e vamos começar do oitavo lugar para a corrida de amanhã. Normalmente, ficaríamos bastante satisfeitos com isso, no entanto, tivemos um bom fim de semana e estamos ansiosos para amanhã. Esperamos marcar mais alguns pontos”, concluiu o piloto.