GP Emilia Romagna F1/Imola: Zona DRS alargada

A única zona de DRS prevista para o traçado de Imola, sede do GP de Emilia Romagna de Fórmula 1, vai ser ‘estendida’. Face ao traçado da última corrida de Fórmula 1 ali realizada, antes do regresso em 2020, no longínquo 2006, a pista sofreu muitas alterações.

A chicane da Variante Baixa foi removida, criando uma zona rápida desde a saída da segunda curva à esquerda da Rivazza até Tamburello. No ano passado, o ponto de deteção do DRS situava-se após a saída da Rivazza 2, enquanto o ponto de ativação se encontrava na linha de meta.

Para 2021, o ponto de deteção foi deslocado para 20 metros antes da Rivazza 1, enquanto o novo ponto de ativação foi colocado 60 metros antes da ligeira direita da Curva 19, uma alteração que facilitará as ultrapassagens numa pista em que isso não é nada fácil, especialmente com os atuais Fórmula 1.

Veremos se resulta, mas com a ativação bem antes, os 60 metros podem fazer alguma diferença, embora o problema seja mais na travagem para a chicane de Tamburello que é uma curva mais ou menos rápida, pelo que a ultrapassagem tem que estar consumada antes. Basta lembrarmos-nos da ultrapassagem de Max Verstappen a Valtteri Bottas o ano passado.